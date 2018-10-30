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هاني عازر عن توقيع مذكرة تفاهم مع 10 جامعات ألمانية متخصصة في التعليم: خطوة جريئة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
هاني عازر عن توقيع مذكرة تفاهم مع 10 جامعات ألمانية متخصصة في التعليم: خطوة جريئة
المهندس هاني عازر - عضو المجلس الاستشاري الرئاسي
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داليا الحسين
 
وصف المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، توقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مذكرة تفاهم مع 10 جامعات ألمانية متخصصة في التعليم التطبيقي العملي، بأنها الخطوة جريئة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاؤهم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عازر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الجامعات التطبيقية الألمانية ستجمع بين التعليم النظري والعلمي، لافتًا إلى أن ألمانيا تحتفل العام المقبل بمرور 50 عامًا على إنشاء تلك الجامعات التي ساهمت في نمو الاقتصاد الألماني.

ونوه إلى أن الجامعات التطبيقية الألمانية ستساهم في تطوير مهارات الطلاب العملية، مضيفًا:" برلين تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة وتدرك حجمها وقيمتها، والألمان يعشقون الشعب المصري وكرمه وضيافته والثقافة الفرعونية المصرية".

وأكمل: "كافة الدول الأوروبية تنظر إلى ألمانيا على أنها قائدة لهم، وبالتالي يمكنها جذب المزيد من الدول الأوروبية نحو مصر لتنشيط مختلف النواحي الاقتصادية والسياحية والاستثمارية".
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