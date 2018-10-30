برلماني: "فيسبوك" يُستخدم بشكل واضح في تدمير المجتمع

قال يحي الكدواني، عضو مجلس النواب، إن موقع الفيس بوك يدار من خارج الحدود، ولهذا الأمر يصعب مواجهة الشائعات التي تنشر عليه، لافتًا إلى أن الصين قامت بحجب هذا الموقع، لكن مصر لم تقوم بهذا الأمر، رغم نشر العديد من الشائعات عليه بسبب الحرية.



وأضاف "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الناس"، مساء الإثنين، أن البعض يستخدم الفيس بوك في قضايا التخابر والاتجار بالأثار وارتكاب كل الموبقات، لافتَا إلى أن موقع التواصل الاجتماعي تستخدم بشكل واضع في الإضرار بالمجتمع والأفراد.

