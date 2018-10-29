وفاة طالب داخل مدرسة خاصة بالجيزة بسبب "مرجيحة".. والتعليم تحقق

سيطرت حالة من الغضب أولياء أمور طلاب مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك عقب وفاة طالب بالصف الخامس الابتدائي يدعى "محمد" بعد سقوط "المرجيحة" عليه.





وكشف أولياء الأمور لـ"الفجر" تفاصيل الواقعة، حيث أكدوا أن إحدى المعلمات طلبت من الـ 4 طلاب الأوائل على المدرسة اصطحابهم إلى حديقة المدرسة من أجل اللعب، وأضاف أولياء الأمور أن 3 طلاب والمعلمة كانوا يجلسون على المرجيحة، وكان الطالب المتوفى يقوم بتحريكها حتى سقط تحتها ولم يستطيعون السيطرة عليها مما أدى إلى وفاته.





وأكد أولياء الأمور، أنه عقب تحرير محضر في الشرطة بالواقعة تنازل والد الطالب، قائًلا لهم إن ذلك قضاء وقدر.





وأشار أولياء الأمور إلى أنهم لم يصمتوا على ذلك الإهمال وقد قرروا التجمهر أمام المدرسة الخميس المقبل وتقديم شكوى رسمية بما حدث، مؤكدين أن المدرسة بدون إشراف، وأن هذه لم تكن الواقعة الأولى حيث أن إحدى الطالبات قد تعرضت إلى أذي منذ فترة طويلة بسبب المرجيحة أيضًا.





وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإرسال لجنة إلى المدرسة للتحقيق في الإهمال الذي يوجد فيها.





ومن جانبه أكد أحمد صابر المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تحقق فى الواقعة، مشيرًا فى تصريح خاص لـ"الفجر" أنه سيتم اتخاذ اللازم ومحاسبة المقصرين.