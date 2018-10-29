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الجيش اليمني يفشل هجوم ميليشيا الحوثي على مواقع في البيضاء

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:55 م
الجيش اليمني يفشل هجوم ميليشيا الحوثي على مواقع في البيضاء
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وكالات
 
تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد مساعد عزام الحارثي: "قوات الجيش في محوري بيحان والبيضاء تمكنت من إفشال هجوم عنيف لميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع في جبهة الملاجم شرق البيضاء".

وأوضح العقيد الحارثي: "الميليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون إلا أن الجيش أفشل الهجوم، وقتل أكثر من ستة من عناصرها وأصاب آخرين".


وأشار الحارثي: "الميليشيا لم تستطع استعادة أي من المواقع التي خسرتها في الملاجم خلال الأيام الماضية".

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