الجيش اليمني يفشل هجوم ميليشيا الحوثي على مواقع في البيضاء

نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد مساعد عزام الحارثي: "قوات الجيش في محوري بيحان والبيضاء تمكنت من إفشال هجوم عنيف لميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع في جبهة الملاجم شرق البيضاء".



وأوضح العقيد الحارثي: "الميليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون إلا أن الجيش أفشل الهجوم، وقتل أكثر من ستة من عناصرها وأصاب آخرين".

وأشار الحارثي: "الميليشيا لم تستطع استعادة أي من المواقع التي خسرتها في الملاجم خلال الأيام الماضية".