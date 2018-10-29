"التهاب أوتار الكتف".. الأعراض والأسباب وطرق العلاج!

مشكلة التهاب أوتار الكتف يعرفنا عليها استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور أحمد لبيب من مستشفى الزهراء بدبي، ويقول إن التهاب أوتار الكتف هو أكثر الأسباب التي تدعو المرضى لزيارة عيادات العظام، حيث أنه من الأمراض المنتشرة مؤخرا لعدد من الأسباب وهي:





أسباب التهاب أوتار الكتف:

- قلة الحركة و النشاط البدني.

- التقدم في السن مع عدم المرونة في المفاصل.

- بعض أنواع الرياضة العنيفة.

- ممارسة الرياضة بشكل مفاجئ بعد إنقطاع.

- مرضى السكري.





أعراض التهاب أوتار الكتف:

- المرحلة الأولى: عبارة عن ألم في الكتف أو في عظام الظهر و الصدر.





- المرحلة الثانية: عدم القدرة على رفع الأشياء واستخدام اليد بشكل طبيعي مع تحدد في حركة الكتف.





- المرحلة الثالثة: تيبس كامل في مفصل الكتف وعدم القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية.





- المرحلة الرابعة: وهي نادرة الحدوث ويحدث بها انقطاع لأوتار الكتف.





طرق علاج أوتار التهاب أوتار الكتف:





العلاج يعتمد على سن المريض وطبيعة عمله ومدى الإصابة وسببها وبشكل عام العلاج هو:





- في المراحل الأولى يتطلب الأمر علاج المسبب وتناول الأدوية المضادة للالتهاب بالإضافة غلى مجموعة من جلسات العلاج الطبيعي.





- المراحل المتقدمة تحتاج إلى تدخل جراحي وعلاج الإلتهاب يليه علاج تأهيلي.





- ومن الأفضل دوما ممارسة الرياضة باستمرار و التغذية السليمة و الإنتباه لحركة الكتف لتفادي الإصابة بالتهاب الكتف.



