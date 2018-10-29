حلبية يستطلع رأي أبوريدة لترشيح بديل التوأم





تواصل سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، مع هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل معرفة رأيه حول المدربين التي من الممكن أن تصلح لتولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي، عقب رحيل التوأم حسن عن تدريب الفريق.





ويأتي استطلاع رأي حلبية لأبوريدة، بإعتباره من بورسعيد وسيعمل على صالح فريقه وترشيح الأنسب، لاستمرار النجاح الذي خلقه التوأم منذ توليهما المسئولية.





ورشح أبوريدة، أسامه نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، لخلافة التوأم، مؤكدًا على خبرته الفنية وقدرته على قيادة الفريق للنجاحات، خلال المرحلة المقبلة.





وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن، أعلنا استقالتهم من تدريب المصري البورسعيدي، وتوليه مسئولية بيراميدز سبورت خلال الموسم الحالي.



