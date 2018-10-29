حصاد مباريات الجولة الثانية لدوري مراكز الشباب في المنوفية (صور)









حقق فريق مركز شباب سنتريس الفوز على فريق كفر السنابسة بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثانية من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.





وفاز فريق كفر الباجور على فريق ميت الواسطى 4-1، ليصل رصيد الكفر إلى 6 نقاط. وتغلب كفر شبرابلولة بهدف نظيف على حساب شطانوف، من ركلة جزاء بالدقيقة 20 للشوط الثاني، وأضاع مركز شباب شطانوف ركلة جزاء في الشوط الأول.





وحسم التعادل الإيجابي لقاء صراوة مع شما بنتيجة 4-4، على ملعب “سمادون”، وشهد الشوط الأول تقدم فريق شما بثلاثة أهداف عن طريق حسام عباس، وأحمد رشيد إبراهيم، وأحمد عاطف أونش، وفي الشوط الثاني عاد صراوة للمباراة بإحراز ثلاث أهداف متتالية عن طريق محمد كرم "هدفين" ومحمد عبد الله، ثم سجل بدر رجب هدف رابع لفريق شما، ثم تعادل أحمد صابر لفريق صراوة.





وخسر كفر منصور من فريق كفر داود بنتيجة 2-4، على ملعب "سمادون"، وتعادل الفريقان 1-1 بالشوط الأول، الذي شهد تقدم كفر منصور بهدف للاعب حمادة شعبان، ثم تعادل عطية محمد، لفريق كفر داود، وفي الشوط الثاني أحرز علاء متولي هدف التقدم لكفر منصور، وتعادل محمود خميس لكفر داود، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث، وأضاف زميله عطية محمد الهدف الرابع، ليفوز كفر داود خارج أرضه بأربعة أهداف لهدفين.





وخسر فريق الأخماس على ملعب السادات أمام فريق مركز شباب تتا 5-3، إذ تقدم لفريق تتا اللاعب إسلام عبد الشافي بكر، بهدفين في الشوط الأول مقابل هدف للأخماس، طريق اللاعب محمد محيي، وفي الشوط الثاني أضاف إسلام بكر الهدف الثالث له ولفريق تتا، ثم سجل زميله علي عزت هدفين، وقبل ختام اللقاء أحرز عبد الرحمن محيي، وعبد الله السيد، هدفين للأخماس، ليخرج اللقاء بفوز مركز شباب تتا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.





– ترتيب المجموعة الثانية:





1- سنتريس: 6 نقاط





2- كفر الباجور: 6 نقاط





3- كفر داود: 6 نقاط





4- شما: 4 نقاط





5- كفر شبرابلولة: 4 نقاط





6- تتا: 3 نقاط





7- شطانوف: 3 نقاط





8- صراوة: نقطة وحيدة.





9- كفر السنابسة: نقطة وحيدة





10- ميت الواسطى: بلا نقاط





11- كفر منصور: بلا نقاط





12- الأخماس: بلا نقاط



