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كشف حساب "كارثي" لريال مدريد كاستيا تحت قيادة سولاري

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:54 م
كشف حساب كارثي لريال مدريد كاستيا تحت قيادة سولاري
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عمر عبدالعزيز
 

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بصورة رسمية، عن إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق الأول، وتعيين سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد كاستيا بديلاً له، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء كشف حساب سولاري مع الكاستيا على النحو التالي :

خاض فريق الكاستيا 51 مباراة تحت قيادة سولاري.

حقق: 20 فوز.

حقق: 16 تعادل.

تلق: 15 خسارة.

سجل هجوم الكاستيا: 66 هدف.

ستقبل دفاع الكاستيا: 60 هدف.

بطاقات الملونة: 144 بطاقه صفراء - 11 بطاقه حمراء.

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