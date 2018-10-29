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وزير التعليم العالي: وقعنا اتفاقية لإنشاء 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية في مصر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:54 م
وزير التعليم العالي: وقعنا اتفاقية لإنشاء 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية في مصر
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داليا الحسين
 
عقب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا برفقة عدد من الوزراء قائلًا: " ربناء كرمنا جدًا في الزيارة".

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتواجد الجامعات العالمية على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية في مصر.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الجامعات التطبيقية الألمانية متميزة وستساهم في إثقال مهارات الطلاب، مؤكدًا أن الجامعات الجديدة ستمنح شهادات معتمدة من ألمانيا.

وتابع: "سيتم استقبال الطلاب في الجامعات الألمانية الجديدة بحلول 2020".
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