صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي عن طريق "فوري"

وقع الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتكول تعاون مع أشرف صبري العضو المنتدب لشركة فوري دهب للخدمات الالكترونية، يتم بمقتضاه صرف المعاشات و المرتبات عن طريق الشركة.





وأوضح الدكتور شريف أن هذه الخدمة الجديدة توفر الكثير من الوقت و العبء لأصحاب المعاشات و المرتبات و كافة عملاء البنك من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات و طرق الصرف، حيث أن شركة فوري تعمل في مجال تزويد الشركات و الهيئات بحلول اقتصادية للإيداع الالكتروني للفواتير و التحصيل الالكتروني للمدفوعات و الشحن و صرف و إيداع الأموال و نظرا لحرص البنك علي تقديم كل ما هو جديد و متطور مع النظم الالكترونية الحديثة لتتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وحيث أن البنك حريص علي تقديم حلول غير تقليدية لعملائه، فقد قرر البنك الاستفادة من شركة فوري و التي تضم أكثر من 80 ألف منفذ بالإضافة إلي المنافذ المعتمدة و القنوات البنكية و المحافظ الالكترونية للبنوك و شركات الاتصال.





و أكد فاروق إن عدد مستحقي المعاشات المحولين للبنك 359 ألف مستفيد كما يبلغ عدد من يتم تحويل مرتباتهم 127 ألف عميل.



