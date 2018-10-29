البورصة الأمريكية تتراجع بعد جلسة متباينة بضغط من التوترات التجارية

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد التوترات التجارية وخسائر قطاع التكنولوجيا.





وتراجع قطاع التكنولوجيا ليكون الأسوأ أداءً في "وول ستريت"، بقيادة سهما "أمازون" و"نتفليكس" اللذان هبطا بنحو 6.3%، و5% على التوالي.





كما كان سهم "بوينج" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز" حيث هبط بنحو 6.6% مع تصاعد التوترات التجارية.





وخلال التعاملات، صعد "داو جونز" بأكثر من 300 نقطة، لكنه تحول للهبوط بالختام بعد تقرير صحفي أشار إلى اعتزام الولايات المتحدة فرض تعريفات إضافية ضد الصين حال فشل المحادثات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني الشهر المقبل على هامش قمة العشرين.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، صعد الدخل الشخصي بالولايات المتحدة بأقل وتيرة في 13 شهراً خلال سبتمبر الماضي.





وفي نهاية التعاملات، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 1% إلى 24443.2 نقطة، ليفقد 245 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7%مسجلاً 2641.2 نقطة، وهبط "ناسداك" إلى 7050.2 نقطة بنسبة 1.6%.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 96.589.