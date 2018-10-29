حجز عامل تحرش بموظفة فى السيدة زينب على ذمة التحريات

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة حجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بالتحرش بموظفة أثناء سيرها بشارع نوبار بوسط البلد.





وقالت "ع.أ" فى التحقيقات التى أجرتها سيد محمد مدير النيابة، أنها فوجئت أثناء سيرها بشارع نوبار بالقرب من وزارة العدل فى طريقها إلى منزلها، بأحد الأشخاص يقوم بالتحرش بها، وحاول لمس جسدها من الخلف، فقامت بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة، واقتياده للقسم.





وتبين أن المجنى عليها تعمل موظفة بفندق بشرم الشيخ، وكانت فى إجازة بالقاهرة. وبمواجهة المتهم "م.س" عامل، بأقوال المجنى عليها أنكر الواقعة، وأكد أنه لمسها بدون عمد، وتبين أن المتهم كان قادما من محافظة سوهاج للبحث عن عمل بمنطقة السيدة زينب.





وأنكر المتهم "م . س" 30 سنة عامل أمام مدير النيابة السيد محمد، الواقعه المنسوبة إليه، وأكد أن يده خبط فيها بدون تعمد، وأوضح أنه كان قادم من سوهاج للعمل بالقاهرة ونزل بمحطة رمسيس وتوجه إلى منطقة السيدة زينب للبحث عن عمل وفى طريقة تمت الواقعة .

تحرر محضر بذلك وأخطرت النيابه التي باشرت التحقيقات















