نيسان تكشف عن سيارتها "ماكسيما 2019" بتحديثات جديدة (فيديو)

بعد أن رأيناها قبل 7 أشهر أثناء اختبارها في الشوارع العامة، كشفت نيسان رسمياً عن ماكسيما 2019 بتحديثات جديدة.





التدشين العالمي الأول لماكسيما 2019 سيكون في معرض لوس انجلوس المقبل، وسوف نشهد الكشف الكامل حينها حيث حصلت ماكسيما 2019 على تحديثات خارجية عديدة بالإضافة إلى تطوير وزيادة أنظمة الأمان ضد الحوادث وأثناء القيادة. أبرز هذه الأنظمة هو Safety Shield 360 الذي يشمل 6 أنظمة مترابطة تساعد السائق أثناء القيادة وعند وقوع حادث. تتنوع أنظمة Safety Shield 360 بين نظام النقطة العمياء والكبح التلقائي عند وقوف السيارة الأمامية أو وجود المارة والعديد من الأنظمة الأخرى.





التعديلات الخارجية تشمل صدام أمامي جديد ومصابيح ضباب جديدة ومصابيح بتصميم داخلي جديد، ومن المؤكد حصولها على خلفية جديدة وخيارات جديدة من الجنوط كذلك. من حيث الأداء لا نتوقع تغييراً في المحرك الوحيد الذي تتوفر به ماكسيما وهو محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان، ويرتبط بناقل حركة Xtronic CVT.





أخيراً أكدت نيسان أن ماكسيما 2019 ستصل إلى الأسواق العالمية في شهري ديسمبر ويناير المقبلين.



