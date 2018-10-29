"أزهري" يكشف الهدف من انتشار المخدرات في المجتمع

أوضح الشيخ يحيى عبد المعين، من علماء الأزهر، أن المخدرات والمسكرات تذهب العقل، وأن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقات.





وأضاف "عبد المعين"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أن تغييب عقل الإنسان يجره إلى الكثير من الأشياء، وأن أمة الإسلام مستهدفة في كل مكان.





وأكد أن عدة الأمة شبابها، وأن المخدرات من وسائل تغييب عقل الشباب واستخدامهم، موضحًا: "القضية عالمية خاصة بالأمة الإسلامية، والغرب يرصد جميع تحركاتنا، ويتركنا ندمر بعضنا البعض عن طريق تغييب عقل الشباب".



