ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أزهري" يكشف الهدف من انتشار المخدرات في المجتمع

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:45 م
أزهري يكشف الهدف من انتشار المخدرات في المجتمع
طباعة
أمنية فوزي
 
أوضح الشيخ يحيى عبد المعين، من علماء الأزهر، أن المخدرات والمسكرات تذهب العقل، وأن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل عن سائر المخلوقات.

وأضاف "عبد المعين"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أن تغييب عقل الإنسان يجره إلى الكثير من الأشياء، وأن أمة الإسلام مستهدفة في كل مكان.

وأكد أن عدة الأمة شبابها، وأن المخدرات من وسائل تغييب عقل الشباب واستخدامهم، موضحًا: "القضية عالمية خاصة بالأمة الإسلامية، والغرب يرصد جميع تحركاتنا، ويتركنا ندمر بعضنا البعض عن طريق تغييب عقل الشباب".

وتابع: "لما الشباب يغيب عقله يمكن استخدامه في الإرهاب والفساد وترهيب الآمنين وغيرها".
المزيد عن: التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
0
x
22:00
1
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
0
x
21:30
2
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
0
x
19:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
4
x
19:00
0
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 11:00:07 PM