بعد طلبها علاج حفيدتها.. زوجة أحد الشهداء تكشف تفاصيل حوارها مع رئيس الوزراء

تحدثت رحمة على، زوجة شهيد من الشرقية عن ما فعله المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعد طلبها علاج حفيدتها أثناء جولته في الشرقية.





وقالت "على"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إن حفيدتها خضعت لعملية جراحية، وهي في العناية المركزة الأن بعد أن ساعدها رئيس الوزراء.





وأضافت: "بقالي 6 سنتين بنتظر اليوم ده من مستشفى لمستشفى.. وحفيدتي هتكون أحسن بعد العملية والحمدلله وشكر لله..ربنا يبارك في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وكل إنسان بيساعد المواطن الغلبان الطيب".





واستمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمدرسة المتفوقين بالزقازيق لشكوي زوجة شهيد طالبت بإجراء عملية جراحية لحفيدتها المصابة بمرض مزمن.





وأثناء الزيارة تعالت صيحات السيدة علي رئيس الوزراء الذي توجه إليها مباشرة واستمع لتفاصيل حالة ابنتها الصحية قائلة: "روحت لرئيس جامعة الزقازيق كتير ومدير المستشفي ومحدش عملي حاجة".



