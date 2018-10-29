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نتنياهو يدعو رئيس البرازيل الجديد لزيارة إسرائيل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:35 م
نتنياهو يدعو رئيس البرازيل الجديد لزيارة إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وكالات
 

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، جاير بولسونارو، على انتخابه رئيسا للبرازيل، مضيفا بأنه يتطلع قدما لتعزيز الصداقة وتعزيز العلاقة بين البلدين، كما دعا نتنياهو في اتصال هاتفي أجراه، مساء اليوم الإثنين، مع بولسونارو إلى زيارة إسرائيل.


جاءت تصريحات نتنياهو في بيان صدر عن ديوانه، إذ قال البيان: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل هاتفيا مع الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو وهنأه على انتخابه".


وقال نتنياهو للرئيس البرازيلي بولسونارو: "إنني متأكد بأن انتخابك سيؤدي إلى صداقة كبيرة بين الشعبين وإلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وإسرائيل. ننتظر زيارتك إلى إسرائيل".


ونقلت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية عن ديوان الرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو، بأنه سيزور إسرائيل بعد زيارتيه إلى تشيلي والولايات المتحدة.


وأضافت القناة بأن "الزيارة لن تكون الأولى لرئيس برازيلي إلى إسرائيل، فقد سبق وزار الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا اسرائيل في زيارة رسمية عام 2010".

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