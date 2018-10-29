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بالأسماء.. أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان القومي للسينما

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:36 م
بالأسماء.. أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما
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الفجر الفني
 
حرصت وزارة الثقافة والمخرج الكبير سمير سيف رئيس المهرجان القومى للسينما، على أن تكون لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان القومى للسينما المصرية مختلفة ومتنوعة هذا العام، وينتمى أعضاؤها لمختلف العناصر الفنية.
 
وتضم اللجنة في الدورة الـ22 والتي تقام فعالياتها هذه الفترة، كلاً من المخرج الكبير محمد عبد العزيز رئيسًا للجنة التحكيم، وفي عضويتها يأتي كل من الفنانة سهير المرشدي، والمونتيرة الدكتورة منى الصبان، والموسيقى تامر كروان، أحد أبرز رجال الموسيقى التصويرية، ومديرة التصوير نانسى عبد الفتاح، ومهندس الديكور يحيى علام، والمخرج والناقد السينمائى دكتور أحمد عاطف.
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