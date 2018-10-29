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الخميس.. عرض ومناقشة فيلم "علي معزة وإبراهيم" بالجامعة الفرنسية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:33 م
الخميس.. عرض ومناقشة فيلم علي معزة وإبراهيم بالجامعة الفرنسية
علي معزة وإبراهيم
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شيماء عطية
 

تقيم الجامعة الفرنسية، ندوة لعرض ومناقشة فيلم "علي معزة وإبراهيم" بحضور مخرج الفيلم شريف البنداري، وأبطال الفيلم على صبحي وأحمد مجدي.

 

"علي معزة وإبراهيم"، هو فيلم فانتازيا-مصري، من إخراج شريف البندراي، وتأليف أحمد ماهر وإبراهيم بطوط.

 

الفيلم من بطولة أحمد مجدي وعلي صبحي وناهد السباعي وسلوى محمد علي. عرض الفيلم لأول مرة بتاريخ 12 ديسمبر 2016 في مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورتة الثالثة عشر. وحاز من خلاله الممثل علي صبحي على جائزة أفضل ممثل.

 

يدور الفيلم حول "علي" شاب في العشرين من عمره يحب معزة ويواجه انتقادات كثيرة وسخرية لاذعة من مجتمعه بسبب ذلك، فتُرغمه أمه على زيارة أحد المعالجين الروحانيين، حيث يلتقي هناك بـ"إبراهيم" الذي يعاني من اكتئاب حاد ويسمع أصواتًا غامضة لا يستطيع فك رموزها، ينطلق علي برفقة إبراهيم ومعزته في رحلة عبر مصر، لمساعدة بعضهم في التغلب على محنتهم وإيجاد أملًا يدفعهما للتمسك بالحياة مرة أخرى.

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