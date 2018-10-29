بالأرقام.. كشف حساب لوبيتيجي مع ريال مدريد





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بصورة رسمية، عن إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق الأول، وتعيين سانتياجة سولاري مدرب ريال مدريد كاستيا، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.





ويأتي كشف حساب ريال مدريد تحت قيادة لوبيتيي المدرب مع الفريق الملكي، على النحو التالي :





قاد الفريق في: 14 مباراة.





حقق: 6 فوز.





حقق: تعادلين.





تلقى: 6 خسارة.





سجل الفريق تحت قيادته: 21 هدف له.





تلقت شباك الفريق تحن قيادته: 20 هدف عليه.



