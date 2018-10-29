نجم مانشستر يونايتد يفلت من الإيقاف

أكدت تقارير صحفية إنجليزية بأن أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد أفلت من عقوبة الإيقاف وذلك بعد الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف مساء أمس ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.





وأشارت شبكة سكاي سبورتس بأن مارسيال حصل في المباراة على ركلة جزاء مشكوك في صحتها سجل اليونايتد منها الهدف الأول له في اللقاء.





وطالب ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون فتح تحقيق في هذه اللقطة لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن أن مارسيال لن يُعاقب مما سيجعله جاهزا لمواجهة بورنموث المقبلة في الجولة الـ11 من الدوري.