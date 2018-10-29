عمرو أديب: "رئيس الوزراء مجتهد.. وبياخد ملاليم"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بزيارات رئيس الوزراء إلى المحافظات لمتابعة الوضع بها، معقبا: "الناس في مصر مش بتشتغل إلا لما يكون المسئول فوق دماغها".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إلى أن تصريح رئيس الوزراء بشأن أن الدولة لن تصمت لممارسة السياسات الاحتكارية، معتبرا أن التجار الذين يمارسون سياسات احتكارية هم أسوء من الإخوان.



