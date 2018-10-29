البدري فرغلي: الحكومة لن تعترف بقانون حصول الموظف على معاش 80% من آخر راتب

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تعقيبًا على مشروع قانون يقضى بحصول الموظف على معاش بنسبة 80% من آخر راتب، إن من يحصل على 80% من الأجر الشامل سيكون بعد 36 سنة من عمره بعد إقرار القانون.





وأوضح "فرغلي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن المادة 17 من الدستور حسمت كل الأمور، ونصت على أنه لابد من هيئة مستقلة تُدير محفظة أموال التأمينات بعيدًا عن الحكومة وغيرها، مشددًا على أن الحكومة لن تعترف بمشروع القانون؛ لأنها تعلم أن جميع أموال التأمينات بلا استثناء هي صكوك وسندات لدى وزارة المالية، والحكومة أول من سوف يعترض على هذه المادة.



