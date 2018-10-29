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محلل تونسي يكشف معلومات جديدة حول حادث "الحبيب بورقيبة"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:28 م
محلل تونسي يكشف معلومات جديدة حول حادث الحبيب بورقيبة
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داليا الحسين
 
كشف المحلل السياسي التونسي كمال بن يونس، تفاصيل جديدة عن حادث التفجير الإرهاب الذي وقع بشارع الحبيب بورقيبة

وقال " بن يونس"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، إن الفتاة التي نفذت الهجوم الإرهابي كانت لوحدها ولكن هناك شكوك في بعض الأشخاص الموجودين وقت وقوع الحادث وتم القبض عليهم، مشيرًا إلى أن المرأة كانت ترتدي ملابس حجاب عادية؛ لا تثير الشبهات.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشيرإلى أن الإرهابية من محافظة المهدية، وهي طالبة متخرجة منذ 4 سنوات ولا تعمل"، لافتًا إلى أن هناك مصادر غير مؤكدة تشير إلى أن الفتاة مرتبطة عبر "الفيس بوك" بشاب من تركيا ومتفقين على الزواج؛ وقام بربطها ببعض المجموعات السلفية.

ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 أشخاص.
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