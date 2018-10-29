لامبارد: هازارد الأفضل في العالم.. وسيبقى تشيلسي بيتي





أشار فرانك لامبارد مدرب فريق ديربي كاونتي وأحد أساطير فريق تشيلسي الإنجليزي السابقين، إلى أن العودة إلى تشيلسي وملعب ستامفورد بريدج هي مناسبة خاصة بالنسبة له حيث سيكون هذا الملعب دائماً منزله.





وقال لامبارد خلال تصريحات صحفية: "ذهبنا إلى أولد ترافورد وأظهرنا ما يمكننا القيام به لذلك كل ما أطلبه هو أننا نقوم بالشيء نفسه ونقدم مستوى جيد. وأرى أنها مباراة أخرى نستعد لها، نحن محترفون، ونريد الفوز".





وواصل: "كان واحداً من أغرب الأشياء مواجهة تشيلسي مع مانشستر سيتي ولكن كمدرب يمكن أن أعود بشعور مختلف. سيبقى دائماً منزلي [تشيلسي]، مررت بـ13 عام من النجاح وأنا ممتن جداً للنادي والجماهير وكل من ساعدني شخصياً بهذا المشوار".





وأكمل لامبارد بالحديث عن التدريب قائلاً: "أريد أن أستمتع [كمدرب] أكثر مما كنت أفعله كلاعب لأنني أستطيع أمتص مشاعري، وأنا سألتقي بأشخاص عرفتهم منذ سنوات في النادي."





وتابع: "يجب أن أتوجه بالشكر لتشيلسي، بإعطائهم الفرصة لـ [مونت & توموري]. أعتقد أن تشيلسي رأى الصورة الكبيرة وأن هذه الفرصة ستطورهم على المستوى الشخصي. فرصة اللعب في البريدج رائعة لهم".





واختتم: "على المستوى الحالي، أعتقد أن هازارد هو أفضل لاعب في العالم. أنا أحب مشاهدته وهو في أفضل حالاته. إنه لاعب كبير في عالم كرة القدم. دعونا نأمل أن يحصل على الراحة يوم الأربعاء



