ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

لامبارد: هازارد الأفضل في العالم.. وسيبقى تشيلسي بيتي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:27 م
لامبارد: هازارد الأفضل في العالم.. وسيبقى تشيلسي بيتي
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

أشار فرانك لامبارد مدرب فريق ديربي كاونتي وأحد أساطير فريق تشيلسي الإنجليزي السابقين، إلى أن العودة إلى تشيلسي وملعب ستامفورد بريدج هي مناسبة خاصة بالنسبة له حيث سيكون هذا الملعب دائماً منزله.

وقال لامبارد خلال تصريحات صحفية: "ذهبنا إلى أولد ترافورد وأظهرنا ما يمكننا القيام به لذلك كل ما أطلبه هو أننا نقوم بالشيء نفسه ونقدم مستوى جيد. وأرى أنها مباراة أخرى نستعد لها، نحن محترفون، ونريد الفوز".

وواصل: "كان واحداً من أغرب الأشياء مواجهة تشيلسي مع مانشستر سيتي ولكن كمدرب يمكن أن أعود بشعور مختلف. سيبقى دائماً منزلي [تشيلسي]، مررت بـ13 عام من النجاح وأنا ممتن جداً للنادي والجماهير وكل من ساعدني شخصياً بهذا المشوار".

وأكمل لامبارد بالحديث عن التدريب قائلاً: "أريد أن أستمتع [كمدرب] أكثر مما كنت أفعله كلاعب لأنني أستطيع أمتص مشاعري، وأنا سألتقي بأشخاص عرفتهم منذ سنوات في النادي."

وتابع: "يجب أن أتوجه بالشكر لتشيلسي، بإعطائهم الفرصة لـ [مونت & توموري]. أعتقد أن تشيلسي رأى الصورة الكبيرة وأن هذه الفرصة ستطورهم على المستوى الشخصي. فرصة اللعب في البريدج رائعة لهم".

واختتم: "على المستوى الحالي، أعتقد أن هازارد هو أفضل لاعب في العالم. أنا أحب مشاهدته وهو في أفضل حالاته. إنه لاعب كبير في عالم كرة القدم. دعونا نأمل أن يحصل على الراحة يوم الأربعاء

المزيد عن: هازارد لامبارد تشيلسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
0
x
22:00
1
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
0
x
21:30
2
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
0
x
19:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
4
x
19:00
0
النفط - العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 11:00:07 PM