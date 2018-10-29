"الليثى": الأدوية منتهية الصلاحية قنبلة موقوتة

قال جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الأدوية منتهية الصلاحية عبارة عن قنبلة موقوتة، وعدم سحبها من السوق سيضر المواطن والشركة المنتجة على حد سواء، لأن هذا الدواء إذا بيع للمواطن سيسبب له ضرر صحي، وستكون الشركة المنتجة هي المسؤولة عن هذا الضرر.



وتابع "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن شركته تستقبل كافة الأدوية المنتهية الصلاحية، ولا ترفض ذلك على وجه الإطلاق، مشيرً إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية يتم عدمها تحت أشراف من وزارة الصحة.



ولفت إلى أن الصيدليات عليها أن تقوم بحصر الأدوية الراكدة لديها قبل أن تنتهي صلاحيتها، وتعيدها للشركة المنتجة قبل أن تنتهي صلاحيتها، معقبًا: "إيه اللي يخلي الصيدلي حاطط الدواء عنده 3 سنين مش بيتباع".

