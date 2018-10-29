مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجير الإنتحاري بالعاصمة ويؤكد تضامنه التام مع تونس في مواجهة الإرهاب
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:28 ممحمد وليد الجموسي
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التفجير الإنتحاري الذي جد بعد ظهر اليوم الإثنين بالعاصمة، وخلف عددا من المصابين، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب تونس في مواجهة التطرف والإرهاب.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان لها، عن ثقتها بأن هذه العملية الغادرة التي تكشف الوجه البشع للإرهاب، لن تزيد الشعب التونسي إلا تضامنا وتلاحما مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والإستقرار بما يخدم التنمية والإزدهار.
يذكر أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولم تسفر عملية التفجير عن خسائر في الأرواح، حيث تم تسجيل 8 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ومواطن، وتم نقلهم جميعا إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج، حسب وزارة الداخلية.
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