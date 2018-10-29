مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجير الإنتحاري بالعاصمة ويؤكد تضامنه التام مع تونس في مواجهة الإرهاب

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التفجير الإنتحاري الذي جد بعد ظهر اليوم الإثنين بالعاصمة، وخلف عددا من المصابين، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب تونس في مواجهة التطرف والإرهاب.





وأعربت الأمانة العامة، في بيان لها، عن ثقتها بأن هذه العملية الغادرة التي تكشف الوجه البشع للإرهاب، لن تزيد الشعب التونسي إلا تضامنا وتلاحما مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والإستقرار بما يخدم التنمية والإزدهار.



