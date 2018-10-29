مفاجأة.. لاعبو ريال مدريد يطالبون بعودة زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن لاعبي ريال مدريد طالبوا بعودة زين الدين زريدان عقب الخسارة المُذلة في الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة أمس بخمسة أهداف مقابل هدف.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن اللاعبين يشعرون بالإحباط من إدارة النادي لإقالة جولين لوبيتيجي المدير الفني من منصبه، حيث أنهم دعموه حتى النهاية.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين عندما كانوا في غرفة خلع الملابس أفصحوا عن عدم رغبتهم في التعاقد مع أنطونيو كونتي وتمنوا عودة زين الدين زيدان وهو أمر مستحيل بعدما رحل الفرنسي الصيف الماضي.





وأفادت سبورت بأنه على رغم ذلك فإن أي شيء وارد في ريال مدريد، وأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعلم بالعلاقة القوية بين اللاعبين وزيدان لكنه ما يزال غاضبا بعد رحيل زيدان عقب الفوز بدوري الأبطال في الصيف.





وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا بأن المفاوضات بين إدارة الملكي وكونتي فشلت ومن الممكن أن يتولى مدرب الكاستيا سولاري المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم على أن يتم التعاقد مع اسم كبير في الصيف.





وذكرت الصحيفة بأن بيريز يحب روبرتو مارتينيز ولكن عقده مع منتخب بلجيكا يعطل الصفقة ولكن أنه في حال انتظر لنهاية الموسم يمكن التوقيع مع مدربين كبار وعلى رأسهم جوزيه مورينيو.





وكان زيدان قد قرر الرحيل عن منصبه مع الميرنجي الصيف الماضي بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي وحتى الآن لم يتول تدريب أي فريق.



