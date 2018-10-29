رابط يلا شوت Match كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر الآن | كورة ستار | kora starHD
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:22 م
رابط يلا شوت Match كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر الآن | كورة ستار | kora starHD
يترقب عشاق الدوري الانجليزي الممتاز قمة الجولة العاشرة بين مانشستر سيتي و توتنهام اليوم على أرضية ملعب ويمبلي .
و يستقبل اليوم توتنهام نظيره السيتي ، في تمام الساعة الثامنو ليلا بتوقيت غرينيتش.
City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Kompany, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus, Foden
و يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة الصراع في القمة .
و يطمح السيتي لتحقيق الانتصار كي يلتحق بليفربول في صدارة الدوري
في المقابل فان فريق توتنهام يريد مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية محليا بعد الفوز في اخر 4 جولات و ستمكن النقاط الثلاث الفريق من الصعود للمركز الثاني.
المزيد عن: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مشاهدة الدوري الانجليزي البريميرليج مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الدوري الانجليزي مباشر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يوتيوب بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة ستار بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة اون لاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيتي بدون تقطيع بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيتي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيتي اليوم بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيتي الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بين سبورت بث مباشر