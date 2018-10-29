رابط يلا شوت Match كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر الآن | كورة ستار | kora starHD

يترقب عشاق الدوري الانجليزي الممتاز قمة الجولة العاشرة بين مانشستر سيتي و توتنهام اليوم على أرضية ملعب ويمبلي .









و يستقبل اليوم توتنهام نظيره السيتي ، في تمام الساعة الثامنو ليلا بتوقيت غرينيتش.



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero

Subs | Muric, Kompany, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus, Foden







و يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة الصراع في القمة .









و يطمح السيتي لتحقيق الانتصار كي يلتحق بليفربول في صدارة الدوري









في المقابل فان فريق توتنهام يريد مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية محليا بعد الفوز في اخر 4 جولات و ستمكن النقاط الثلاث الفريق من الصعود للمركز الثاني.



