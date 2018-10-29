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رابط يلا شوت Match كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر الآن | كورة ستار | kora starHD

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:22 م
رابط يلا شوت Match كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر الآن | كورة ستار | kora starHD
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رابط يلا شوت Match كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر الآن | كورة ستار | kora starHD

يترقب عشاق الدوري الانجليزي الممتاز قمة الجولة العاشرة بين مانشستر سيتي و توتنهام اليوم على أرضية ملعب ويمبلي .


و يستقبل اليوم توتنهام  نظيره  السيتي ، في تمام الساعة الثامنو ليلا بتوقيت غرينيتش.

City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero  

Subs | Muric, Kompany, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus, Foden


و يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة الصراع في القمة .


و يطمح السيتي لتحقيق الانتصار كي يلتحق بليفربول في صدارة الدوري


في المقابل فان فريق توتنهام يريد مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية محليا بعد الفوز في اخر 4 جولات و ستمكن النقاط الثلاث الفريق من الصعود للمركز الثاني.

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