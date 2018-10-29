وزير الخارجية الليبي يؤكد إدانة بلاده للعملية الارهابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

تلقى وزير الشؤون الخارحية خميس الجهيناوي ، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي الحاج محمد الطاهر سيالة عبر له خلاله عن إدانة ليبيا الشديدة للعملية الإرهابية التي جدت بعد ظهر اليوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.



