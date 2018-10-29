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وزير الخارجية الليبي يؤكد إدانة بلاده للعملية الارهابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:26 م
وزير الخارجية الليبي يؤكد إدانة بلاده للعملية الارهابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
تونس - ليبيا
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محمد وليد الجموسي
 
تلقى وزير الشؤون الخارحية خميس الجهيناوي ، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي الحاج محمد الطاهر سيالة عبر له خلاله عن إدانة ليبيا الشديدة للعملية الإرهابية التي جدت بعد ظهر اليوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي تضامن ليبيا مع تونس حكومة وشعبا في معركتها ضد الإرهاب، لافتا إلى أن هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار في كامل المنطقة تتطلب تضافر الجهود للتصدي لها ودرء خطرها.  
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