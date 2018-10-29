يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام yalla shoot | مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام



يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـتوتنهام أن خوض فريقه لمباراتين في عضون 48 ساعة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم ضد وست هام يونايتد بكأس الرابطة المحترفة، هو أمر غير عادل.

ويلتقي توتنهام يوم 29 أكتوبر/ تشرين الثاني مع مان سيتي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يلتقي بعد يومين مع وست هام في كأس رابطة المحترفين الأربعاء.



يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام yalla shoot | مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام



حرب التصريحات بين جوارديولا وبوكتينيو:

وأوضح جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا أشك في هذا على الإطلاق فالفارق بين 5 أو 6 فرق لا يزيد على نقطتين فقط.. الصراع قوي". وسيواجه سيتي، الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف عن ليفربول، منافسه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس في ويمبلي الاثنين المقبل، وسيتوخى جوارديولا الحذر من المفاجآت الخططية لنظيره ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام. يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام yalla shoot | مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام وأضاف جوارديولا: "يلعب توتنهام أحيانا بخمسة لاعبين في خط الدفاع وأحيانا يلعب بطريقة 4-4-2 أو 4-2-3-1 ويمكن أن يطبق طريقة ثم يغيرها لاحقا. وواصل: "عندما تواجه فريقا معتادا على طريقة معينة يكون من السهل السيطرة على الأمور لكن توتنهام يغير أسلوبه لذا يجب أن نستعد جيدا". وواصل: "عندما تواجه فريقا معتادا على طريقة معينة يكون من السهل السيطرة على الأمور لكن توتنهام يغير أسلوبه لذا يجب أن نستعد جيدا".

يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام yalla shoot | مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وقال بوكيتينو في تصريحات نشرتها صحيفة "صن" البريطانية: "جدول المباريات كان ظالماً إلى أقصى حد، لفريق يريد أن يحقق الألقاب".