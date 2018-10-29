يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم الاثنين 29 / 10 / 2018

تنتظر جماهير الكرة مواجهة قوية للغاية بين مانشستر سيتى أمام توتنهام والتي تجمع بينهما في تمام العاشرة مساء اليوم، الاثنين، بملعب "ويمبلي"، بختام منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

يدخل مانشستر سيتى المباراة محتلًا المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

ويخشى كلا الفريقين، من سوء أرضية ملعب «ويمبلي»، والتي تأثرت من إقامة مباراة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم الأمريكية قبل انطلاق مباراة توتنهام والسيتي بـ24 ساعة فقط.





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ويدخل فريق توتنهام في ظل معنويات منخفضة بعدما تضاءلت آماله فى التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دورى ابطال اوروبا بعدما تعادل 2-2 أمام آيندهوفن الهولندى بدورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي





تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الساعة 7:30 مساءً





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والبث المباشر





تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على قناة beIN SPORTS HD 2

ويضع توتنهام عينه على تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل مواصلة المنافسة على حصد لقب الدوري الانجليزي.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يوتيوب

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

سنقوم بوضع فيديو بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في البريميرليج على يلا شوت الجديد قبل بداية اللقاء بـ30 دقيقة





تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يوم الاثنين 29 من اكتوبر 2018 في التوقيتات التالية حسب كل دولة:-





الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.





الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.





الساعة 22:00 بتوقيت العراق.





الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.



