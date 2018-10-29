آل الشيخ يطالب الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن جميع الرياضيين

طالب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبيةالسعودية الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن الرياضيين والإداريين الموقوفين محليًا.



وغرد كاتبًا:"بمناسبة تأهل منتخبنا للشباب إلى كأس العالم ورغبة في مشاركة كل الرياضيينلهذه الفرحة، وبصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية؛ فإنني آمل أن تبادر الاتحادات الرياضيةبرفع الإيقاف عن الرياضيين والإداريين الموقوفين محليًا، بما يتوافق مع اللوائح التيتحكمها، متمنيًا للجميع التوفيق.