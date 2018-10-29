لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم الإثنين بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:13 م
لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم الإثنين بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين
ويحتل مانشستر سيتى المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ليفربول المتصدر برصيد 26 نقطة، وتشيلسى الوصيف برصيد 24 نقطة.
لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر اليوم الإثنين بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين
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