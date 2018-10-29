ْHD كورة لايف مشاهدة مباراة السيتى وتوتنهام بث مباشر HD اليوم 29-10-2018 اتش دي كورة مباراة توتنهام اليوم مباشر

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ويحل السيتى ضيفًا ثقيلاً ضد توتنهام فى العاشرة مساء اليوم، الإثنين، بملعب "ويمبلي"، فى ختام منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.



