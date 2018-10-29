ْHD كورة لايف مشاهدة مباراة السيتى وتوتنهام بث مباشر HD اليوم 29-10-2018 اتش دي كورة مباراة توتنهام اليوم مباشر
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:13 م
ْHD كورة لايف مشاهدة مباراة السيتى وتوتنهام بث مباشر HD اليوم 29-10-2018 اتش دي كورة مباراة توتنهام اليوم مباشر
ويحل السيتى ضيفًا ثقيلاً ضد توتنهام فى العاشرة مساء اليوم، الإثنين، بملعب "ويمبلي"، فى ختام منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ْHD كورة لايف مشاهدة مباراة السيتى وتوتنهام بث مباشر HD اليوم 29-10-2018 اتش دي كورة مباراة توتنهام اليوم مباشر
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