ميسي يأمر بعودة نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة يدرس بشكل جدي عملية مبادلة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي وذلك خلال الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة "الإندبندنت" أن البارسا يعلم جيدًا أنه لا يستطيع دفع مبلغ 222 مليون يورو لذلك سيلعب بورقة ديمبيلي في محاولة لإقناع باريس سان جيرمان بترك نيمار ومن أجل تحديد التوازن لصالحهم.





وأوضحت الصحيفة أن ليونيل ميسي يرغب في عودة نيمار للبارسا نظرًا للأداء الضعيف الحالي للفريق، ولعودة الثلاثي "MSN"، "ميسي وسواريز ونيمار".





وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نيمار غير مستقر وغير سعيد في باريس سان جيرمان فقد هرب من ظل ميسي ليضع نفسه في ظل الفرنسي المتألق كيليان مبابي.



