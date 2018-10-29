هشام الجخ يكشف حقيقة زواجه عرفيا
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:18 ممريم الشريف
أكد الشاعر هشام الجخ، أنه لا يمكن أن يغازل امرأة حتى إذا أعجبته، لكنه يتحدث إليها باحترام.
ونفى "الجخ" خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" على قناة "MBC مصر"، أن يكون تزوج عرفيا، لافتا إلى أنه لم يخطب سوى زوجته، لان "دخول البيوت مش رخيص".
ونفى "الجخ" خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" على قناة "MBC مصر"، أن يكون تزوج عرفيا، لافتا إلى أنه لم يخطب سوى زوجته، لان "دخول البيوت مش رخيص".
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