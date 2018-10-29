هشام الجخ يكشف حقيقة زواجه عرفيا



ونفى "الجخ" خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" على قناة "MBC مصر"، أن يكون تزوج عرفيا، لافتا إلى أنه لم يخطب سوى زوجته، لان "دخول البيوت مش رخيص".

أكد الشاعر هشام الجخ، أنه لا يمكن أن يغازل امرأة حتى إذا أعجبته، لكنه يتحدث إليها باحترام.