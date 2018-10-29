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هشام الجخ يكشف حقيقة زواجه عرفيا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:18 م
هشام الجخ يكشف حقيقة زواجه عرفيا
هشام الجخ
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مريم الشريف
 
أكد الشاعر هشام الجخ، أنه لا يمكن أن يغازل امرأة حتى إذا أعجبته، لكنه يتحدث إليها باحترام.

ونفى "الجخ" خلال لقائه فى برنامج "تخاريف" على قناة "MBC مصر"، أن يكون تزوج عرفيا، لافتا إلى أنه لم يخطب سوى زوجته، لان "دخول البيوت مش رخيص".
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