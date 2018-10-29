أخبار البرلمان × 24 ساعة.. سحب قانون إنشاء صندوق رعاية الطفولة.. وفصل الإخوان من وظائفهم.. ومجموعات التقوية هى الحل

* "تضامن النواب" تسحب قانون إنشاء صندوق رعاية الطفولة لصدوره بقرار جمهوري



* برلماني يطالب بفصل جميع الموظفين المنتمين لـ الإخوان



* برلماني: تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس يساهم في حل مشكلة الدروس الخصوصية



* أبو شقة يقرر توزيع "سي دي" مجانًا لمرشحي انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد





وأكد "أبو شقة"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم توزيع "السى دى" مجانًا بدءًا من الأربعاء المُقبل لجميع المرشحين، وذلك تأكيدا للشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بأسلوب ديمقراطى طبقًا لثوابت ومبادئ حزب الوفد التى استقر عليها فى تاريخه الذى يمتد إلى 100 عام.



وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد من أن البعض قد حصل على قائمة أسماء أعضاء الجمعية إذ أن ما لدى البعض هو كشوف الجمعية العمومية التى جرى عليها انتخابات رئاسة الحزب فى 30 مارس الماضى أما كشوف الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات الهيئة العليا التى ستجرى يوم 9 نوفمبر، فقد تم مراجعتها بدقه وإعلانها عبر موقع الوفد، وجارى إعداد سى دى يتضمن كافة أسماء أعضاء الجمعية العمومية وأرقام تليفوناتهم وسيتم توزيع السى دى مجانا على كافة المرشحين ابتداء من بعد غد الأربعاء 31 أكتوبر 2018.





نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على سحب مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب بشأن إنشاء صندوق رعاية الطفولة، وذلك لصدوره بقرار جمهوري من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق.وقال "القصبي"، إن اللجنة ستستدعي الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، والإنجازات التي حققتها في العديد من الملفات، وأوجه الإنفاق على ملف أطفال بلا مأوى، ومجموعة من المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة، للاطلاع على سير العمل والهدف من المبادرات.وأكد، أن اللجنة تعمل وفقًا لخطة عمل وخطوات مدروسة على أرض الواقع، ونتج عن ذلك إنجاز العديد من الملفات التي تصب في مصلحة المواطن، أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء صندوق رعاية شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية.أشاد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بتأييد قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة بسبب انضمامة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحكها بأن الانضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرارًا بإنهاء خدمة الموظف العام المنتمى إليها، قائلًا: "مش هياكلوا في البلد وكمان يخربوا فيها، علشان كدا لازم ينفصلوا نهائيًا".وطالب "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية، وخاصة فصل المعلمين المنتمين لهم من المدارس والجامعات، نظرًا لقوة تأثيرهم على الطلاب، قائلًا: "هيغسلوا عقول الشباب بالأفكار الهدامة".أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بجهود الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حول تفعيل مجموعات التقوية في المدارس وإحيائها من جديد تحت رقابة دورية وحملات تفتيشية لمتابعة سيرها وفقًا للقانون لما لها من تاثير إيجابي في حل مشكلة الدروس الخصوصية وكثافة الطلاب داخل الفصول.وأشار "بركات"، في تصريحات صحفية، إلى أن المجموعات الدراسية وسيلة لتحسين مستوى تعليم الطلاب، خاصة وأنها تخدم شريحة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب غير قادرين على مصاريف الدروس الخصوصية كما تساهم في توفير كثير من الوقت والمجهود الضائع في الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن مجموعات التقوية تتمتع بالجانب العملي الذي تفتقره حصة المدرسة نتيجة كثافة عدد الطلاب كتفاعل الطالب مع مجموعات مختلفة من الأسئلة والتمرينات وحلها بنفسه فضلًا عن قلة العدد مما يزيد من استيعاب التلاميذ حيث إنها أنها تتكون من ثمانية دروس شهريًّا في المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع.وقال، إن نجاح منظومة المجموعات المدرسية مشروط بوضع تنظيم عام لهذه المجموعات ومحاسبة المقصرين مع إمكانية اختيار أماكن مجهزة جيدًا واستخدام طرق تدريسية حديثة لمنافسة مراكز الدروس الخصوصية، ورفع المقابل المادي للمعلمين العاملين في المجموعات، حتى تفي باحتياجات المعلمين فضلًا عن وجود رقابة دورية للتأكد من عدم زيادة عدد الطلاب عن 10 في كل فصل واختيار الميعاد المناسب للطلاب، بحيث يكون الطالب مستعدًا نفسيًا للتفاعل مع الحصة حتى إلى جانب المتابعة الجيدة للمجموعات من جهة الإدارة والمديرية والمدرسة لأن الجميع مستفيدون فلابد من تفعيل تلك الأدوار للحد من سطوة الدرس الخصوصية.قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن يحصل كل مرشح في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد على "سي دي" يتضمن أسماء وأرقام تليفونات كشوف أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد الخاصة بانتخابات الهيئة العليا التي ستجرى يوم 9 نوفمبر المقبل.