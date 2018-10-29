حبس متهم تخصص في سرقة المدارس بمدينة بدر 4 أيام

أمرت نيابة الشروق، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بحبس المتهم "جمال.ن"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خاتم وأجهزة كهربائية من داخل مدرسة بمدينة بدر.





واعترف المتهم بقيامه بسرقة الخاتم، و"5 شاشة كمبيوتر ، وجهاز بروجكتور، 4 هارد ، 4 بورده ، 6 كارت صوت كمبيوتر، 4 رامات كمبيوتر"، من داخل المدرسة المشار إليها بأسلوب " التسلق "، كما اعترف بارتكاب واقعة سرقة "شاشة تليفزيون 24 بوصة، 4 جهاز كمبيوتر، 2 كاميرا مراقبة"، بذات الأسلوب من داخل مدرسة أخرى الكائنة بالحي الرابع دائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.





ترجع الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من القبض على المتهم، وبحوزته خاتم "أكلاشيه" خاص بمدرسة وبسؤاله اعترف بأنه مسروق، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.



