وزير الزراعة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محتكري السلع

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إنه كان هناك ارتفاع كبير في أسعار البطاطس بالأسبوع قبل الماضي، وتلك الأسعار كانت غير مقبولة، لأن السعر 2 جنيه، وارتفاع نتيجة الاحتكار، وتخزين البطاطس في الثلاجات، واستغلال الفجوات بين العروات، مؤكدًا أن احتكار السلع يجرمه القانون ويحرمه الشرع.



وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن أجهزة الدولة قامت بحملات على محتكري البطاطس، وطرحت تلك السلع في السوق، وأدى لوصول سعر البطاطس لـ6 جنيهات، وأول نوفمبر ستطرح بشاير عروة المنيا، وهناك مهلة لأصحاب الثلاجات بأن يطرحوا ما لديهم من بطاطس في الأسواق.



وتابع أن طرح الكميات المصادرة من الثلاجات خفض سعر البطاطس للنصف، وهناك مهلة لأصحاب ثلاجات البطاطس لطرح ما لديهم حتى أول ديسمبر، والحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محتكري السلع، مشيرًا إلى أن الأزمة أساسًا تعود لقلة المساحة المنزرعة بسبب عزوف بعض المزارعين عن الزراعة هذا العام.



وذكر أن صلاحية البطاطس للتخزين فترة طويلة تتيح للتجار الاحتكار، وأنه لابد من وجود كيان مجتمعي يدافع عن حقوق المستهلكين.

