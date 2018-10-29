الشباب السعودي يعلن التعاقد مع المهاجم حسن الراهب





أعلن نادي الشباب السعودي، التعاقد مع المهاجم حسن الراهب كلاعبٍ هاوٍ في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، على أن يوقع اللاعب عقدًا احترافيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان الراهب قد أعلن انتهاء علاقته مع نادي النصر، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "جمهور النصر العزيز، لكل بدايه نهاية، قضيت معكم أجمل اللحظات، وكان لي الشرف بأن أكون ضمن من عادو بالنصر إلى منصه الدوري".





ووجه رسالة في تغريدة أخرى لرئيس نادي الشباب: "إلى الأستاذ خالد البلطان ثقتك بي محل تقدير مني، أتمنى أن أوفق في تقديم الجهد والعطاء الذي يوازي هذه الثقه وأن أكون عند حسن ظن الشبابيين جميعًا".



