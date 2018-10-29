تابع live يلا شوت مباراة مانشتر سيتي وتوتنهام (مجانا)اليوم مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر bein match

مفاجأت في تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سوف تقام على ملعب ويمبلي.







وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لوريس





خط الدفاع : تريبير - ألدرفاليد - سانشيز - ديفيز





خط الوسط : داير - ديمبلي - سيسوكو - لوكاس مورا - لاميلا





خط الهجوم : هاري كين