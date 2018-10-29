تابع live يلا شوت مباراة مانشتر سيتي وتوتنهام (مجانا)اليوم مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر bein match

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الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:11 م
مفاجأت في تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي سوف تقام على ملعب ويمبلي.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : لوريس
خط الدفاع : تريبير - ألدرفاليد - سانشيز - ديفيز
خط الوسط : داير - ديمبلي - سيسوكو - لوكاس مورا - لاميلا
خط الهجوم : هاري كين
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