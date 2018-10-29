أشرف عبدالباقي يكشف سر هذه الجملة على أفيش "جريما في المعادي"

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، سر وضع جملة "تدريب وإخراج أشرف عبدالباقي"، على أفيش مسرحيته الجديدة "جريما في المعادي"، المقرر انطلاق أول عروضها يوم الخميس الموافق 1 من نوفمبر المقبل، على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

وأضاف "عبدالباقي" خلال المؤتمر الصحفي لمسرحيته الجديدة، أنه قام بتدريب فريق عمل المسرحية وليس على التنفيذ فقط لأن الممثلين سبق وشاركوا في أعمال أخرى، ولكن جميع العاملين بالمسرحية ووراء الكواليس، وعلق مازحاً: "المسرحية كلها غلطات وكانت محتاجة تدريب عشان تتعمل صح".

واختتم "عبدالباقي" أنه احتفظ بروح مسرح نجيب الريحاني، بوضع صور نادرة له هو وبديع خيري، وتماثيل لنجوم الزمن الجميل نفذها طلاب كلية الفنون الجميلة، إضافة إلى استعانته بخطاط محترف لوضع اسم "نجيب الريحاني" في مكان مناسب داخل المسرح.