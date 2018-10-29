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محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:12 م
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري
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أبورية حسين
 
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مراسم جلسة الصلح التى تمت اليوم الإثنين، بين عائلتى الاشراف والعمري ببندر ساقلتة، بحضور اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج والعميد عبدالحميد ابو موسى مدير ادارة البحث الجنائى، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ساقلتة، والنائب احمد راغب الشريف عضو مجلس النواب الاسبق، والمستشار ابو المجد احمد علي رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، وعدد من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى ولفيف من عمد ومشايخ واهالى مركز ساقلتة.

وتوجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الامن وكل الاطراف التى ساهمت فى اتمام هذا الصلح، مؤكدا على اهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، داعيا الى التعاون بين الجميع لتحقيق الافضل لاهالى محافظة سوهاج.

ونجحت مساعى رجال الامن ولجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين فى انهاء تلك الخصومة، التى نشبت بين الطرفين وادت الى مقتل احد افراد العائلتين، واصابة اثنين اخرين، وقد تم الصلح بنظام القودة، واتفق الطرفان على نبذ الخلافات واقسما على كتاب الله ان يكون هذا الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور.

ومن جانبه أكد اللواء هشام الشافعى مدير امن سوهاج على حرص الاجهزة الامنية ولجنة المصالحات بالمحافظة على التصدى الحاسم للحوادث والخصومات وتكثيف الجهود لانهاء تلك الخصومات حقنا للدماء وحفاظا على الامن العام، معلنا عن مبادرة من مديرية الأمن بفتح الباب امام الأهالي لتسليم الأسلحة الغير مرخصة دون مسائلة قانونية بمناسبة اتمام الصلح.
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الأشراف والعمري
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