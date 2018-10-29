"سار" تعلن موعد وتفاصيل رحلات محطة الجوف

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، فتح المجال لحجز تذاكر رحلات القطار الليلي من وإلى محطة الركاب بالجوف.





وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنه يمكن حجز التذاكر من خلالموقعها الإلكتروني أو تطبيق سار أو من خلال مكاتب بيع التذاكر في المحطات ومركز خدمة العملاء 920000329.





وأكدت أن دخول محطة الركاب في الجوف للخدمة، سيكون ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 29 صفر 1440هـ الموافق 7 نوفمبر 2018م، موضحة أن الرحلة المغادرة من محطة الرياض إلى الجوف، مرورًا بالقصيم وحائل ستكون كل أربعاء في الــ 9:30 مساءً، فيما سيكون وقت رحلة العودة في الـ 11:30 مساء يوم السبت.





وأشارت إلى أن عدد الرحلات من وإلى الجوف سيزداد مستقبلًا بشكل تدريجي حسب الخطط التشغيلية للشركة، موضحة أن تصميم مقصورات النوم في القطار الليلي يأتي متوافقًا مع متطلبات المسافرين، حيث تتسع مقصورة النوم الواحدة لـ4 ركاب كحد أقصى، وتحتوي جميع مقصورات النوم الخاصة على خدمات وتجهيزات متعددة، تشمل وسائد وأغطية للنوم، وخدمات الإنترنت بالإضافة إلى حقيبة الضيافة، كما يتوفر على متن القطار فريق من المضيفين لتقديم الخدمات طوال مدة الرحلة. يذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أعلنت الأسبوع الماضي عن دخول محطة الجوف للركاب في الخدمة وتسيير القطارات منها وإليها.





وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بشار المالك، إن دخول محطة الجوف حيّز التشغيل الفعلي، يتماشى مع النمو الذي تشهده مختلف أنشطة الشركة ويتوافق مع الخطة التشغيلية لها، كما يمثل مرحلة جديدة في خدمة نقل الركاب، تضاف إلى محطات الركاب الـ4 في شبكة الشمال، ويتيح خيارًا جديدًا للسفر، لم يكن متاحًا من قبل لسكان منطقة الجوف وزوارها.