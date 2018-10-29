عاجل - السعودية | "الخطوط الجوية": لا تغيير في إجراءات السفر إلى تركيا

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أعلنت شركة الخطوط السعودية، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تغيير شروط الدخول إلى تركيا.





وأشار مركز الاتصال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل، تويتر، مساء الاثنين، إلى أن الخطوط السعودية أوضحت لضيوفها الكرام، بأنه لا صحة لوجود تغيير في آلية سفر السعوديين إلى تركيا، إذ لا يزال بإمكانهم الحصول على الفيزا اللاصقة فور وصولهم إلى مطار إسطنبول الدولي.





وكانت السفارة التركية بالرياض، أعلنت اليوم، عدم إلغاء العمل بالتأشيرات الإلكترونية، مؤكدة عدم وجود تغيير في إصدار تأشيرات الملصقات أثناء السفر إلى تركيا.



