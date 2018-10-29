يلا شوت Man City رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-10-2018 بدون تقطيع كورة لايف HD اون
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:49 م
ويحل السيتى ضيفًا ثقيلاً ضد توتنهام فى العاشرة مساء اليوم، الإثنين، بملعب "ويمبلي"، فى ختام منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتى المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ليفربول المتصدر برصيد 26 نقطة، وتشيلسى الوصيف برصيد 24 نقطة.
ويأتى توتنهام فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال الذى يضم الدولى المصرى محمد الننى.
يلا شوت Man City رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-10-2018 بدون تقطيع كورة لايف HD اون
يترقب عشاق الكرة الجميلة والدوري الإنجليزي الممتاز المثير موقعة ستكون خير ختام للأسبوع العاشر من منافسات البريمير ليج، بين توتنهام هوتسبير "صاحب الأرض والجمهور" وضيفه مانشستر سيتي ، على ملعب ويمبلي، مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر بدون تقطيع.
ويسعى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، والتي خطفها ليفربول هذا الأسبوع بشكل مؤقت بعدما سحق كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الفرعون المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا وصنع اثنين، الان بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر بجودة عالية جدا.
يلا شوت Man City رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-10-2018 بدون تقطيع كورة لايف HD اون
ويحتل مانشستر سيتي قبل هذه المباراة المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني تشيلسي (24 نقطة)، أما توتنهام فيعاني هذا الموسم بشكل كبير على الصعيد الأوروبي ، لكنه يسير بشكل جيد في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة، أي ما يعني أنه في حال حقق الفوز على السيتي سيخطف منه المركز الثالث.
يلا شوت Man City رابط مجاني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم 28-10-2018 بدون تقطيع كورة لايف HD اون
تنطلق مباراة مانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.
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