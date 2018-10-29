الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم البطولة العربية كورة ستار | يلا شوت

ويتطلع الهلال لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم، إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه في 6 مباريات على التوالي، ويبتعد الهلال بفارق نقطة وحيدة عن متصدر الدوري غريمه التقليدي النصر، مع بقاء مواجهة مؤجلة له ستكون أمام الاتفاق الثلاثاء بعد المقبل.