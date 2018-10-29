رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS





توتنهام يعاني هذا الموسم بشكل كبير على الصعيد الأوروبي، لكنه يسير بشكل جيد في بطولة الدوري إذ يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة، أي ما يعني أنه في حال حقق الفوز على السيتي سيخطف منه المركز الثالث.





رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS





في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة في العالم، يلتقي فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS



مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن صدراته التي انتزعها الليفر بفوزه على كارديف برباعية، وفاز السيتي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام شاختار بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الأول برصيد 23 نقطة، بعد 9 مباريات، حقق من خلالهم سبع انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلقى أي خسارة، بفارق الأهداف عن الريدز الذي يملك نفس النقاط، وسيسعى زملاء رياض محرز في تحقيق الفوز ليبقوا على صدارة الجدول







رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS



على الجانب الآخر سيدخل توتنهام المباراة ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، خلف آرسنال وتشيلسي، الذي يمتلكوا نفس النقاط لكن متقدمين في المركز الرابع والثالث بفارق الأهداف، خاض الفريق الإنجليزي 9 مباريات، حقق من خلالهم الفوز في سبع وخسر في إثنين ولم يتعادل في أي مواجهة، وسيدخل الفريق اللندني هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليبقى في المراكز المتقدمة وسط الكبار







رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS



موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2





رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS



التشكيل المتوقع:

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:إيدرسون-بينجامين ميندي - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر- كيفن دي بروينه - فيرناندينيو - دافيد سيلفا

ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.







رابط مجاني بث حي مشاهدة مباراة Manchester City VS Tottenham بث مباشر على beIN SPORTS



وعلى الجانب الأخر يخوض توتنهام مباراة اليوم بتشكيل مكون من:هوجو لوريس-بن دافيس - دافينسون سانشيز - توبي ألدرفايريلد - كيران تريبيير-موسى ديمبيلي-هاري وينكس - كريستيان إريكسن - إريك دير-هاري كين - لوكاس مورا.





