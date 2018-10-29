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عاجل - السعودية | تفاصيل عملية إنقاذ أشخاص وسيارات من سيول وادي بقيعاء بالقصيم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:00 م
عاجل - السعودية | تفاصيل عملية إنقاذ أشخاص وسيارات من سيول وادي بقيعاء بالقصيم
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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضريه، مساء اليوم (الاثنين)، حادث احتجاز مجموعة من الأشخاص في وادي بقيعاء، بسبب الأمطار التي هطلت على المحافظة.


وبعد انتقال الفرق المتخصصة للموقع تبين وجود شخص مصاب ومحتجز فوق سيارته (من نوع هايلوكس) بعدما جرفتها السيول داخل الوادي.


وتسببت السيول في انقلاب السيارة، مع احتجاز خمسة أشخاص آخرين فوق سيارة (من نوع دينا)  بعد محاولتهم إنقاذه.


كما تبين وجود شخص مصاب داخل سيارة (كامري) تم إخراجه (مع المحتجزين) من قبل فرق الدفاع المدني بالمحافظة.


ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى ونقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر، بحسب  المتحدث الإعلامي لمدني القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل.


ودعا متحدث الدفاع المدني الجميع إلى عدم المجازفة بالدخول للمواقع الخطرة وأهمية اتباع الإرشادات.


المصدر:- صحيفة عاجل

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