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ليبي يعلق على استمراره في التدريب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:41 م
ليبي يعلق على استمراره في التدريب
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد مارسيلو ليبي أنه لن يدرب أي نادي بعد الآن ولكن يمكنه الاستمرار في قيادة المنتخبات الوطنية لبضع سنوات أخرى.

وخاض ليبي آخر عامين في قيادة المنتخب الوطني الصيني وتراجع المدرب البالغ من العمر 70 عاما عن تصريحاته السابقة بأنه من المحتمل أن يعتزل التدريب بعد كأس آسيا في يناير.

وصرح ليبي في تصريحات صحفية نقلها موقع فوتبول إيطاليا : " مستمر مع منتخب الصين حتى نهاية يناير".
وأضاف : "بعد كأس آسيا سأتحدث إلى اتحاد الكرة لكنني لن أعمل في نادٍ آخر".

وتابع : " منتخب وطني آخر؟ نعم، أنا قريب من ذلك، من الممكن لبضع سنوات أخرى".

واختتم مدرب يوفنتوس السابق ومدرب إنتر ميلان تصريحاته عن أنطونيو كونتي المرتبط بتدريب ريال مدريد، قائلاً: "إنه مستعد دومًا ويمكنه العمل مع أي نادٍ في العالم لكنني لا أعرف ما يدور في رأسه".

المزيد عن: ليبي كونتي إيطاليا
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